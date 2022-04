Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Flucht aus der Ukraine - was die Mannheimer Bahnhofshelfer jetzt brauchen: Seit Wochen helfen die Mannheimer Bahnhofshelfer ankommenden Geflüchteten, verteilen Koffer, Lego und Dönergeld. Nun gibt es ein neues Spendenbüro. Es gehört keinem Unbekannten.

Interview mit Mannheimer Gesundheitsamtschef: Peter Schäfer gibt einen Überblick über das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen in der Quadratestadt - und einen Ausblick auf den Herbst. Dass es dann eine neue Virusvariante geben wird, hält er für wahrscheinlich.

Podcast "Mensch Mannheim": Wilfried Rosendahl ist seit Anfang 2021 Generaldirektor der REM - und will sein Haus bekannter machen. Vor allem will er zeigen, wie spektakulär die Forschungen in seinen Laboren sind. Im Podcast "Mensch Mannheim" verrät er mehr.

Wo das Ludwigshafener Impfzentrum jetzt hinzieht: Noch bis 31. Mai läuft der Mietvertrag für das Landesimpfzentrum in der Ludwigshafener Walzmühle. Der Eigentümer will das Center umbauen. Deshalb unterbreitet die Stadt dem Stadtrat einen neuen Vorschlag.

Ursel Kaboth aus Heidelberg bemalt Eier: Die Ostereier zeigen Bilderbuchszenen oder filigrane Ornamente: Ursel Kaboth aus Wieblingen bemalt und beschriftet das ganze Jahr über bunte Eier. Manche Stücke haben eine Überraschung im Inneren.

