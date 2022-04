Die Schönau hat innerhalb Mannheims ein problematisches Image, das aber nicht real ist. So fast Sicherheitsdezernent und Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) die Ergebnisse der dritten Mannheimer Sicherheitsbefragung für den Stadtteil zusammen, die er am Markttag in der Karwoche vor Ort am Lena-Maurer-Platz mit den Bürgern besprechen wollte - und dabei auf ein lebhaftes Interesse

...