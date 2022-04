Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Was im Luisenpark langfristig nach der Buga bleibt: Der Bau der „Neuen Parkmitte“ schafft auf Dauer im Mannheimer Luisenpark zusätzliche Attraktionen wie die Unterwasserwelt – hilft aber auch bei der Energieeinsparung.

Mannheimer Eichbaum - Millionen-Investition in letzter Minute gestoppt: Die Pläne waren bereits bis ins Detail ausgearbeitet, der Stellenabbau mit dem Betriebsrat schon vereinbart: Jetzt muss die Mannheimer Privatbrauerei Eichbaum ein zentrales Element ihrer Restrukturierung verschieben. Warum das Unternehmen die Reißleine zieht.

Podcast Fred Fuchs fragt nach - Wie wurde Mannheim gegründet? Alle vier Wochen freitags fragt Fred Fuchs Erwachsenen ab jetzt wieder Löcher in den Bauch. In der ersten Folge des „Mannheimer Morgen“- und „Radio Regenbogen“-Kinderpodcasts geht es um die Stadtgründung Mannheims.

Warum der Lampertheimer Frank Behrens komplett auf ein Auto verzichtet: Rostock oder Mannheim? Ob zum Büro oder zum Getränkemarkt: Der Lampertheimer Frank Behrens ist immer mit dem Fahrrad unterwegs und verzichtet ganz auf ein Auto. Die Wahl seines Wohnorts spielt dabei eine wichtige Rolle.

Stadt Mannheim erinnert an Tanzverbot zu Ostern, Öffnungszeiten der Bäckereien: In Baden-Württemberg gilt von 18 Uhr am Gründonnerstag bis 20 Uhr am Karsamstag ein Verbot öffentlicher Tanzveranstaltungen.

Vier Tage mit einem Ticket im Verbund unterwegs - und am Samstag in Heidelberg gratis: Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar bietet über die Ostertage die Möglichkeit, mit einem Ticket vier Tage Bus und Bahn zu fahren. Und in Heidelberg darf man am Samstag sogar ohne Ticket mitfahren.

Nachrichten aus Mannheim und der Region werbefrei: Mit der Newsapp des "Mannheimer Morgen" keine Inhalte verpassen und per Push-Nachrichten immer auf dem neuesten Stand bleiben!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2