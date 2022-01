Impf-Ansturm in Ludwigshafen ebbt ab - aber viele Erstimpfungen in Rhein-Galerie: Wie in der gesamten Region geht auch in Ludwigshafen die Nachfrage nach Impfterminen zurück. Das zeigen die Zahlen. Die Station in der Rhein-Galerie verzeichnet unterdessen eine hohe Quote bei Erstimpfungen.

