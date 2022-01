Wegen einer deutlich gesunkenen Nachfrage hat der Rhein-Neckar-Kreis vergangene Woche seine Impfangebote stark zurückgefahren. Auch in Ludwigshafen ebbt die Welle des Ansturms, die sich insbesondere in der Zeit um Weihnachten aufgebaut hatte, allmählich ab. „Es ist eine geringere Nachfrage zu verzeichnen“, teilt ein Sprecher der Verwaltung zur Situation im Landesimpfzentrum in der Walzmühle

...