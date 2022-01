Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Mord in Schwetzingerstadt - mutmaßlicher Täter in Psychiatrie: Nach dem Tod einer 41-Jährigen in Mannheim hat ein vorläufiges Gutachten ergeben: Der Tatverdächtige soll psychisch erkrankt sein. Wie sich das auf den Fall auswirkt und warum die Ermittlungen noch immer laufen.

Mannheimer Müllabfuhr gelobt Besserung nach Problemen: Die Müllabfuhr in Mannheim will Kosten sparen und den Betrieb effizienter organisieren. Doch bei der Umstellung zum Jahreswechsel kam es in einigen Stadtteilen zu Problemen. Teilweise blieb Müll vier Wochen lang liegen.

Drei weitere infizierte Tiere - Vogelgrippe macht Heidelberger Zoo schwer zu schaffen: Was Corona zuletzt nicht vermochte, hat die Vogelgrippe geschafft: Seit diesem Donnerstag ist der Heidelberger Zoo geschlossen. Dies hat die Landesregierung angeordnet.

Straßenlaternen in Mannheim-Neckarstadt werden erneuert: Das Energieunternehmen MVV erneuert im Auftrag der Stadt Mannheim ab Montag, 17. Januar, weiter die Straßenbeleuchtung im Stadtteil Neckarstadt-Ost. Im Vorfeld hatte es bereits Ärger mit Anwohnern gegeben.

US-Konzern GE läutet Konzernumbau ein - mit Folgen für Mannheim: Der US-Konzern plant die Aufspaltung in drei Unternehmen. Was dahintersteckt - und was die Mannheimer IG Metall mittelfristig für den Standort fordert.

Opernsänger Jean Cox wäre am Sonntag 100 Jahre alt geworden: Der legendäre Weltstar und Nationaltheater-Tenor Jean Cox war über Jahrzehnte ein Garant für Sternstunden der Mannheimer Oper. Was ihn einzigartig machte.

Diese Wandertouren in der Pfalz und im Odenwald sind frisch ausgezeichnet: Der Deutsche Wanderverband (DWV) hat in diesem Jahr insgesamt über 100 Wanderwege mit dem Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ ausgezeichnet - auch in der Pfalz und im Odenwald.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.