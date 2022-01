Am 16. Januar 2022 blicken wir mit großer Wehmut auf eine der glanzvollsten Karrieren zurück, die in den Annalen des Mannheimer Nationaltheaters zu verzeichnen sind. An diesem Tag jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag des strahlenden Heldentenors Jean Cox, der fast ein halbes Jahrhundert lang zum exzellenten Ruf vor allem der Mannheimer Oper beitrug, auch wenn man in der Vor-Internet-Zeit von

...