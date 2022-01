Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Firmen der Region schärfen wegen Omikron Krisenpläne nach: Streng getrennte Schichten und Teams, geschlossene Kantinen, Homeoffice, wo es nur geht – so wollen in der Metropolregion die Unternehmen der kritischen Infrastruktur Produktion und Versorgung sichern.

Japanische Seidenhühner mischen Mannheimer Pflegedienst auf: Von Büro-Huhn mit Schlaganfall bis hin zu kreativer Beschäftigung für Menschen mit Beeinträchtigung - bei "Pflege im Quadrat" auf der Schönau geht es rund.

Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ruft zu Miteinander und Respekt auf: In ihrer im Internet ausgestrahlten Neujahrsrede hat die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am Mittwochabend dazu aufgerufen, die durch die Corona-Pandemie verursachte Spaltung zu überwinden.

Wie eine Frankenthaler AfD-Stadträtin ihren Hitlergruß erklärt: Die Staatsanwaltschaft prüft die Hintergründe, unter denen Miroslawa Wagner im Dezember bei Corona-Protesten "Heil Hitler" rief und dazu den rechten Arm hob. Ihr Mandat will sie nun zurückgeben.

Was Mannheimer Schulkinder schon immer übers Stottern wissen wollten: Sich mit Drittklässlern übers Stottern unterhalten? Warum nicht? Das hat sich auch Sebastian Koch in der neuen Folge des "Ppppodcast" gedacht.

Adler hoffen auf Einsatz von Reul und Szwarz: Die Adler Mannheim treten am Freitag beim ERC Ingolstadt an. Gegen die torgefährlichen Panther sollen Kapitän Denis Reul und Stürmer Jordan Szwarz wieder dabei sein.

