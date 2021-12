Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kommunen in der Region bauen Sirenennetz auf: In den 1990er-Jahren hatten die alten Sirenen ausgedient. Sie schienen nicht mehr zeitgemäß. Nun bauen viele Kommunen ein neues Netz auf - darunter auch Heidelberg.

Reportage von der Corona-Demo in Mannheim - ein Montagabend und viele Perspektiven: Der Montagabend in Mannheim ist mit mehreren Ereignissen teilweise mal wieder chaotisch verlaufen. Es gibt viele Perspektiven, aus denen dieser Abend erzählt werden kann.

Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht: „Angriff auf Demokratie nicht dulden“: Stadt, Polizei und Veranstalter der angemeldeten Demos haben sich zu den Vorfällen in Mannheim am Montagabend geäußert.

Karin Lackus war Seelsorgerin am Mannheimer Diako - nun ist sie an Krebs erkrankt: Sie war Seelsorgerin am Diakonissen-Krankenhaus, weil sie näher an den Menschen sein und helfen wollte. Nun ist Karin Lackus selbst an Krebs erkrankt und schreibt Texte - aus Sicht der Kranken, gerade jetzt in der Pandemie.

Ludwigshafener Musikpark und Music Hall sind wieder dicht: Wenn es um coronabedingte Schließungen geht, dann trifft es das Nachtleben in der Regel als erstes. In Ludwigshafen sind davon wieder einmal der Musikpark in der Innenstadt und die Music Hall in Oppau betroffen.

Initiative in Weinheim setzt in zwei Tagen über 1000 Spritzen: Zwei Tage Impfen - Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern: Hinter der Weinheimer Ehrenamtsinitiative um Susanne Wagner liegen zwei arbeitsreiche Tage. Mehr als 1000 Impfungen wurden vorgenommen.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.