Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Hochschulen reagieren gelassen auf 2G-Regel: Präsenzlehre an Universitäten und Hochschulen findet zurzeit nur mit 2G statt. Die Studierenden der Universitäten Mannheims und Heidelbergs kommen damit klar. Das liegt nicht nur an der hohen Impfquote. Dass Studierende auch Gewinner sind, kommentiert Sebastian Koch.

Gottesdienste mit viel Vorsicht - Angebote im Freien oder für Zuhause: Zur Einhaltung der Corona-Regeln bieten evangelische und katholische Gemeinden etliche unterschiedliche Angebote im Freien oder für Zuhause an. Mannheim gilt als Vorreiter.

IHK Rhein-Neckar äußert Kritik an Umgang mit Corona-Hilfen: Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar, spricht im Interview über "sehr viel Frust" der Unternehmen bei den Corona-Hilfen, politische Versäumnisse und die Folgen des Teilemangels für die Wirtschaft.

Zahl der übermittelten Omikron-Fälle steigt in Baden-Württemberg: Die Belastung mit dem Coronavirus geht im Bundesland leicht zurück. Allerdings bereitet die steigende Zahl von Omikron-Patienten Sorgen. Auch aus der Region wurden Fälle gemeldet.

Bundesverfassungsgericht stellt Xavier Naidoo noch weiter ins Abseits - mit Recht: Jörg-Peter Klotz begrüßt die Karlsruher Entscheidung gegen Naidoo, weil er seit den jetzt aufgehobenen Urteilen antisemitische Inhalte geteilt und die aufgehetzte Stimmung in der Gesellschaft befördert hat.

Radwege rund um die Salierbrücke bei Speyer entstehen nächstes Jahr neu: Unter anderem sorgen brütende Feldlerchen dafür, dass Fahrradwege rund um die sanierte Brücke planmäßig fertiggestellt werden können. Das Regierungspräsidium Karlsruhe will die Wege nächstes Jahr fertig bauen.

Speyer und Worms stellen sich ihrem künstlerischen Erbe aus der Nazizeit: Vor einigen Jahren gab es bereits Debatten um den Nibelungenteppich. Entworfen von einem Künstler, der als Nazi-Günstling galt, war eine Kommentierung in Betracht gezogen worden. Jetzt wird das Thema möglicherweise neu diskutiert.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.