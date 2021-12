Zum ersten Mal in einer eigenen Wohnung; nach Hause kommen und am nächsten Morgen aufstehen, wann man will; das erste eigene Geld verdienen; und in Seminaren, Hörsälen, der Bibliothek oder abends in der Kneipe und im Club freundschaftliche Beziehungen (vielleicht auch darüber hinaus?) knüpfen. Das Leben als Studentin oder als Student hatte doch viele angenehme Seiten.

Seit nun fast zwei

...