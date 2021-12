Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wasgau-Supermarkt soll im Sommer in Mannheim-Franklin öffnen: Er wird sehnlichst erwartet im neuen Mannheimer Stadtteil. Jetzt liegt die Baugenehmigung für den Interims-Supermarkt vor, im Sommer soll er öffnen. Doch beim Thema Nahversorgung gibt es noch spektakulärere Pläne.

Stadt Mannheim und Polizei bereiten sich auf weitere Corona-Demos vor: Am Tag nach der gewalttätigen Demonstration in der Mannheimer Innenstadt beginnen die Behörden mit der Aufarbeitung, ziehen eine erste Bilanz - und stellen sich auf weitere Aktionen in der kommenden Woche ein.

Mannheimer Gastronomie in schwieriger Lage - viele Feiern auf 2022 verschoben: Die Stimmung in der Mannheimer Gastronomie ist schlecht. Das Weihnachts- und Silvestergeschäft fällt dürftig aus. Manche Betriebe zeigen sich kreativ. Ein erneuter Lockdown wäre für viele Restaurans und Cafés aber das Ende.

Immer mehr Banken verlangen Negativzinsen - auch in Mannheim und Umgebung: Nach einer Erhebung des Verbraucherportals Biallo.de erheben knapp 550 Banken und Sparkassen Negativzinsen auf private Guthaben - deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Auch Geldhäuser in der Region verlangen Verwahrentgelte.

Wie der Speyerer Wolfgang Büchner Vize-Sprecher der Regierung wurde: Noch vor dem Abitur schrieb der spätere Spiegel-Chefredakteur Artikel für die "Speyerer Tagespost". Auf Wunsch von FDP-Boss Christian Lindner hat er nun die Seiten gewechselt. Eine unwiderstehliche Aufgabe, sagte Büchner jüngst.

Rathaus in Ludwigshafen schließt: Am 27. Dezember ist das Bürgerbüro im Ludwigshafener Rathaus letztmals geöffnet. Ab 3. Januar müssen die Bürgerinnen und Bürger an einem neuen Standort ihre Dokumente beantragen und abholen.

