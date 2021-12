Die Nachrichten am Morgen für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Vorbereitungen für die Bundesgartenschau: Für die letzten Vorbereitungen der Mannheimer Bundesgartenschau 2023 muss der Luisenpark vorübergehend schließen. Jetzt steht fest, wann das sein wird - und was das für die beliebten Dauerkarten für den Stadtpark bedeutet.

Kanalbau in Heidelberger Bahnstadt schreitet voran: Sieben Meter tief ist die Grube, an deren Grund riesige hydraulische Zylinder die Kanalrohre in einen Tunnel pressen - die unterirdischen Arbeiten für die Infrastruktur in der Bahnstadt sind in vollem Gange.

Nein zur Impfpflicht: Es gibt noch andere wirksame Mittel, um das Impfen gegen Corona akzeptabel zu machen - eine allgemeine Pflicht braucht es dazu nicht. So das Motto des Kommentars von MArtin Geiger.

Kommunen in der Region verbieten „Spaziergänge“: Mehrere Kommunen in der Rhein-Neckar-Region haben am Wochenende geplante Demonstrationen - sogenannte Montagsspaziergänge - gegen die Corona-Politik verboten.

Ludwigshafener Weihnachtscircus kehrt nach Corona-Zwangspause zurück: Vergangenen Winter musste der Ludwigshafener Weihnachtscircus kurz vor dem Start doch noch abgesagt werden. Dieses Jahr ist das traditionelle Gastspiel vor der Eberthalle mit 2Gplus-Regelung möglich.

Vor 150 Jahren dirigierte Richard Wagner im Mannheimer Nationaltheater: Dreimal weilte der große Komponist in den Quadraten. Doch den wohl wirkmächtigsten Auftritt hatte Richard Wagner (1813-1883) am 20.Dezember 1871, vor 150 Jahren, am Pult des Hof-und Nationaltheaters.

