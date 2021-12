Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Sonntag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie in Mannheim Kindern von psychisch erkrankten Eltern geholfen wird: Die Initiative "Stark im Sturm" des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit hilft Kindern psychisch oder suchterkrankter Eltern. Dem Nachwuchs drohen später selbst Erkrankungen, wenn er nicht behandelt wird.

SV Waldhof will "alles investieren": Zum Jahresabschluss muss Fußball-Drittligist SV Waldhof am Sonntag zu Spitzenreiter 1. FC Magdeburg. Mit einem Sieg können die Mannheimer 2021 auf Platz zwei abschließen.

Der "MM"-Wochenrückblick: Was ist in der vergangenen Woche in Mannheim passiert? Oberbürgermeister Kurz kritisiert unangemeldete Corona-Demo scharf, junger Mann gesteht Tötung seine Freundes, die Stadt beschließt den Haushalt für 2022.

Der Wochenrückblick des "MM" als Kurzvideo: Keine Lust auf Lesen? Unser Wochenrückblick auch als Kurzvideo.

Ahouansou brilliert und führt dominante Rhein-Neckar Löwen zum Sieg: Die Rhein-Neckar Löwen gewinnen in der Handball-Bundesliga mit 35:25 (16:11) gegen TuS N-Lübbecke. Ein Mann aus dem eigenen Nachwuchs trumpft auf.



Erster Fall für neues Pfälzer Radio Tatort-Duo: Janina Fautz und Lisa Wagner sind das neue Pfälzer Ermittlerinnen-Duo des SWR Radio Tatorts. Als Kriminalhauptkommissarin Ekkelsberg und Polizeioberkommissarin Anima King treffen sie in ihrem ersten Fall auf Öko-Terroristen.

Macht Profitdenken unser Gesundheitswesen krank, Herr Egle?: Patienten sind keine Kunden, Gesundheit ist kein Produkt. Wir müssen das System verändern, Menschlichkeit statt Gewinnmaximierung in den Fokus rücken, fordert Experte Christian Egle. Ein Gastbeitrag.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.