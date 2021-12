Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie eine Corona-Station in Ludwigshafen um jeden Atemzug kämpft: Wie ist es wirklich auf der Intensivstation? Die Suche nach Antworten führt ins Klinikum, wo Pflegerinnen und Ärzte ständig versuchen, Herr der Lage zu sein. Selbst erfahrene Kräfte sagen: "So schlimm war es noch nie".

Das müssen Sie für Gas und Strom in der Region bezahlen: Auch in der Rhein-Neckar-Region erhöhen zahlreiche Versorger die Preise für Gas und Strom. Um wie viel, warum und was Sie dagegen tun können, zeigen wir Ihnen im Überblick.

Warum Mannheim am Neckarauer Übergang die Fahrspuren abgegrenzt hat: Seit Monaten werden die Fahrspuren am Neckarauer Übergang durch kleine Poller abgegrenzt. Welche Hintergründe das hat und wie lange die Stadt Mannheim damit noch plant, erklärt sie dieser Redaktion.

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel wirbt in Heidelberg für Kinderimpfung: Anne Spiegel, gebürtige Leimenerin und seit wenigen Tagen Teil der neuen Bundesregierung, hat am Freitag den Impfstützpunkt Patrick-Henry-Village besucht und erzählt, warum ihre Kinder auf einer Warteliste in Speyer stehen.

Ehepaar aus Mutterstadt steht für Mark Forster bei "The Voice of Germany“ im Finale: Am Sonntag wollen Florian und Charlene Gallant aus dem pfälzischen Mutterstadt das Finale der Sat.1-Musikshow "The Voice of Germany" gewinnen. Kennengelernt haben sich die beiden, als Charlene einen TV-Auftritt hatte.

Mannheimerin mit der wohl größten Christbaumständer-Sammlung weltweit: Heidi Schwarz aus Mannheim hat ein seltenes Hobby:Seit gut 20 Jahren sammelt sie Christbaumständer. 500 Stück hat sie schon Museen überlassen. Was ihre Exemplare so besonders macht, erklärt sie bei einem Besuch vor Ort.

"Guten Morgen Mannheim!" - mit unserem neuen Newsletter gut informiert in den Tag starten: Sie wollen sich jeden Morgen über die wichtigsten News aus Mannheim und der Region informieren? Freuen sich über Überraschendes und Hintergründiges? Dann haben wir das Richtige für Sie.