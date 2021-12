Dramatische Szenen spielen sich ab: Zwei Notärzte in Rot-Kreuz-Jacken rennen neben einem Krankenbett her. Einer hält eine Flasche mit Kochsalzlösung in der Hand, um den Kreislauf der Patientin zu stabilisieren. Schwingtüren fliegen auf und zu. Aus allen Ecken Warnsignale und Sinustöne von teuren medizinischen Anlagen. Gleißend helles Licht überall - Geschrei in der Schwarzwaldklinik ... Wer

...