Noch nie mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher so viel Geld für Heizung, Strom und Sprit bezahlen: Binnen eines Jahres sind die Energiekosten in Deutschland nach Angaben des Heidelberger Vergleichsportals Verivox um mehr als ein Drittel gestiegen. Auch in der Rhein-Neckar-Region haben zahlreiche Kunden bereits Post von ihrem Versorger bekommen, in der dieser Preiserhöhungen ankündigt.

