Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Nahm die CDU Mannheim eine unzulässige Spende an? Ein Bauentwickler kündigt eine Spende an, überwiesen werden die 5000 Euro dann aber von einer anderen Person - möglicherweise, um sie zu verschleiern. Indizien für diesen Verdacht liegen dieser Redaktion vor.

Shopping-Center in der Region - 2G-Regel drückt mächtig aufs Weihnachtsgeschäft: Die Leichtigkeit des Weihnachtseinkaufs ist dahin. Vor allem die Shopping-Center leiden unter den neuen Regeln. Die Kundenfrequenz im wichtigen Weihnachtsgeschäft liegt deutlich hinter den Zahlen aus Vor-Corona-Zeiten.

Zwischen Verweigerung und Verständnis: Halten sich Mannheimer Ungeimpfte an die Ausgangssperre? Was Betroffene von der Kontrolle zur Ausgangssperre für Ungeimpfte halten, warum manche Mannheimer dagegen verstoßen und sich viele am Ende doch einsichtig zeigen. Ein nächtlicher Besuch bei den Ordnungshütern.

Hängepartie bis Februar - wie es bei der Rheindammsanierung in Mannheim-Lindenhof weitergeht: Zehn Monate dauert sie nun schon, die Hängepartie um die Sanierung des Rheindamms. Nun hat das Regierungspräsidium Karlsruhe angekündigt, wie das umstrittene Vorhaben weitergehen soll.

Gleisausbau von Wieblingen zum Heidelberger Hauptbahnhof - das sind die Pläne: Baubeginn soll 2028 sein: Die Bahn plant den viergleisigen Ausbau zwischen Wieblingen und dem Heidelberger Hauptbahnhof - und das bereits seit 2018.

Polizei und Eulen spielen jetzt in einem Team: Es ist eine besondere Kooperationsvereinbarung zwischen den Handballern und dem Polizeipräsidium Rheinpfalz - was dahintersteckt.

