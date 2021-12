Für die Arbeit, Videospiele oder das Filmeschauen ist ein schneller Internetanschluss inzwischen unerlässlich. Auf der Erde gibt es viele Regionen, die bisher abgeschnitten sind. In Deutschland stockt der Ausbau, vor allem in ländlichen Gegenden. Laut Bundesverkehrsministerium gibt es in Deutschland rund 4400 weiße Flecken. In manchen Regionen verzweifelt man regelmäßig bei der

...