Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Evangelische Kirche in Mannheim trennt sich von Gotteshäusern: Die Evangelische Kirche in Mannheim muss mittelfristig mindestens ein Drittel ihrer Kirchengebäude aufgeben. Der Dekan begründete das mit der ständig sinkenden Zahl an Mitgliedern bei gleichzeitig steigenden Kosten.

Die Benachteiligung von Frauen in der Musikszene hat System: Zu diesem Schluss kommt die Mannheimer Popakademiestudentin Laura Lato in ihrer Masterarbeit über Sexismus im Musikbusiness. Sie belegt das mit eindrucksvollen Zahlen.

2012 abgerissen: die Kreuzkirche im Wohlgelegen. © Thomas Tröster

Seit fast 20 Jahren kämpft die Eugen-Neter-Schule nun schon für einen sicheren Schulweg: Bisher gibt es nur einen rund 700 Meter langen Trampelpfad entlang der Kreisstraße. Im Frühjahr 2023 könnten die Bauarbeiten starten.

Neues Mural in Mannheim: Das Freiluftmuseum "Open Street Art Museum" bekommt ein neues Wandgemälde. Der Künstler Zoer hat sich an der Hauswand des Drogenvereins mit seinem Werk "Leben" verwirklicht.