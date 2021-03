Zu einem ganz heftigen verbalen Schlagabtausch ist es am Mittwochabend im Kulturausschuss des Gemeinderats über die Generalsanierung des Nationaltheaters gekommen. Dabei sind in einer Weise, wie es sie seit Jahrzehnten in dem Gremium nicht gegeben hat, Kulturbürgermeister Michael Grötsch (CDU) und die Intendanz des Theaters mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Riehle, aber auch

...