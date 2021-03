Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz über den Streit in der Mannheimer Kulturpolitik, Verteilungskämpfe und einen optimistischen Blick auf das Kulturleben nach der Corona-Krise.

Herr Kurz, den Offenen Brief an die Kulturverwaltung und das Nationaltheater, den ja auch Mitglieder Ihrer Partei unterzeichnet haben, kennen Sie sicherlich. Wenn so ein Brief notwendig

...