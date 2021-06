So schääse iss, so brudaal kønnse a soi, unsa Muddaschprooch. Isch mähn domit awwa nädd die Oischschetzung vunn monschä Leit, dass unsern Dialekt genarell brudaal klingt. Dess fabiddä mir uns, bittschää! S’geht ma heit um was Ønnares, nämlisch um die Gewalt øn sisch, sozusagä die Art und Weis, wie mir die Gewalt in unsa Schprooch heewä. Neilisch hawwisch ä Lied kehrt vunnarä Pelza Bänd, die

...