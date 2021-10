Neilisch hawwisch drinn øgerufä, bei dänna Brida vunn de Zeidung! Ja, gänau bei derä Zeidung, die Se in de Hønd haldä. „Saacht ämol, wollt ihr unsaäna fär bleed fakaafä?“ Øn de Zentral hodd die arm Fraa ga nädd gewisst, wass isch will odda woriwwa isch misch uffreeg. Die Rädd iss vunn ännarä Klima-Seriä zum Thäma Kuldur unn Noochhaltischkeit. Än gewissa Spindler schreibt dess. Der will ma

