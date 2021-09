Ihr Leit, iss Eisch a schunn uffgfallä, dass die Leit bei uns do als so kømisch räddä? Nää, isch mähn also nädd so normal, wie mirs schpreschä unn isch eischs schreiwä du. Nää, isch mähn rischdisch kømisch, nädd bloß Hochdeitsch. Midd so kømischä neimodernä Werda, die wo ma bei uns eigändlisch nädd benutzä deed, a wønn ma se faschdehä kønn. Junge Leit, durschaus a welschä, die vunn do

...