Isch persähnlisch hab jo nix gegä audofreiä Innäschtedt, gell, nädd dassda mähnt. Awwa die Gschischd, die de Häbädd neilisch fazehlt hodd, die muss isch eisch unn Ihne doch weidagewwä. Unsarn Häbädd will sømsdags ubedingt middäm Audo in die Schtadt fahrä. Dess deeda midd soinara Fraa schunn imma so machä – unn färdisch. Parkä deeda, vielmehr hodda, halt eisch feschd, „imma vornä uff de

...