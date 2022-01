Habt ihr ä Rezept fär misch? Also känns fä Keeskuchä odda de Døndä Härda ihrn Kaddofflsalat. Äns vumm Doggda mähn isch. Isch breischd sozusagä ä Rezept färs Rezept, also än Tipp fä dä Umgøng midd dämm Wøhnsinn vunn Babierkrieg, dänn ähm die Ärzt, Abbodhega unn Krøngäkassä do uffzwingä.

Ärscht muscht kwardalweis biddä unn beddlä, dass dä äns krigsch, so ä Rezept, s’musch dønn abholä,

...