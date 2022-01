Zieh doi Mask uff! Odda du fliegsch glei widda naus! Härrgottnochämol! Iss dønn dess so schwer?“ So kreischt’s hinnama, dass isch ball vumm Barhogga fall. De Wänna, unsern Wärd, hodd awwa nädd uns gemähnt, also de Hoina unn misch, die ma „mit Abschtønd am beschdä“ øm Schdømmdisch sitzä, sunnern de Häbädd, der widda „owwä øhnä“ in die Beiiz noirännt, weila mähnt, er wer do dähäm. Umms Faräggä

