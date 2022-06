Neilisch, vielleischd entsinnä se sisch – unn ihr eisch – war mol die Rädd dävuu, dass de Begga Kapp in Edingä zugemacht hodd, weila, wie ma bei uns sagt, kä Leit khappt hodd, de Kapp. Des heeßd also, øn Kundschafft hoddsäm nädd gemønglt, awwa øn Fachpärsonal. Do issa jo bekønndlisch nädd allää, de Begga Kapp, do kännä Fliesäleega, Mola unn Dabbezierer, Schpängla, Inschdaladeerä unnsoweida

