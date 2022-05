Leit, isch bin ma sischa, wønnma so än Marsmänsch wehr unn so gønz vunn owwä uff Møonnem nunna guggä käängt, deed ma sagä: „Ou, do gugg, die Mønnema hawwä Maulwirf – unn wie! Ä reglräschdi Ploog iss dess!“ Isch mähn, so än Marsmänsch, also selbsch wønns än schlauä iss, der Mønnemarisch kønn, der kønn jo nädd wissä, wer do bei uns grawä unn schaufflä unn schibbä unn aushewä duud, dess iss kla.

...