De Kall mähnt: Wass ä Kält!

Wies’ iss, so issäs nix. Ob de Winda Zäh zeigt unn midd Klirrrä dursch die Gegänd geht odda „zwischä de Johrä“ schunn lauä Frihlingslifdschä wehä, wønn de drøø bisch, bisch de drøø. Middä Gripp odda Corøna odda beidämm. Isch kumm do nädd so kla. Dess Corøna braucht’s joo schoint’s eha kalt. Die onnarä Virä wohl eha bissl wärma. S’iss ma egal, isch bild ma oi, dass isch øfällischa fä die Bibbs

...