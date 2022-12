Owacht! Øn Woihnachdä därff känna vagessä wärrä! - die freie kurpfälzische Übersetzung

S’war middä in de Nacht. Isch bin uffgewacht, weil isch wass kehrt hab. Hald misch fä dabbisch, awwa isch hedd schwörä kennä, dass do ä Zieg gemeggatt hodd. Hab isch ma dess oigebild, odda getroimt? „Ä Zieg in moim Schlofzimma? So änn Bleedsinn!“, denk isch unn bin widda oigschlofä. Nooch ner Weil heer ischs widda – unn ä Schdimmschä däzu: „T’schuldischung, dass isch disch middä in de Nacht

...