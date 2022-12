Unn? Habda eisch wass vorgenumä? Fers neiä Johr, mähn isch? Dess machä jo vielä, gell. Wønn isch persänlisch awwa ääns hass, dønn isses, wønn misch ähna zwischä de Johrä frøøgt, „Kall, wass hoschda dønn fers neiä Johr vorgenumme?“ Do sagisch dønn bloos „Weidamache – mehr nädd!“ Als ob dess wass bringä deed, øm ärschdä Jønua pletzlisch nimmi zu rachä, die helfd zu esse unn allä Dag in so ä

...