Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball-WM Fußballfan Heike Gels berichtet von der WM in Katar: „Ich spüre hier viel Stolz“

Seit Jahren folgt Heike Gels der deutschen Nationalmannschaft, wo sie auch spielt, und war schon bei fünf Weltmeisterschaften vor Ort. Im Interview verrät sie, was an der laufenden WM besonders findet und wie sie sich als Frau in Katar fühlt