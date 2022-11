Mannheimer Morgen Plus-Artikel DFB-Team Das deutsche Endspiel gegen Costa Rica und der Druck

Am Donnerstag gibt es kein Vertun mehr. Ein deutscher Sieg muss im letzten Gruppenspiel der DFB-Auswahl her, wenn sie noch eine Chance auf das WM-Achtelfinale haben will. Den ganz großen Druck reden die Spieler jedoch noch klein