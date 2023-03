Mannheimer Morgen Plus-Artikel Fußball Rückenschmerzen vor Top-Spiel gegen Elversberg: Auch Neidhart muss sich quälen

Waldhof-Trainer Christian Neidhart muss die Pressekonferenz vor dem Topspiel gegen Elversberg wegen Rückenschmerzen absagen. Am Montag (19 Uhr) will er aber auf jeden Fall an der Seitenlinie stehen