Podcast "Buwe Gebabbel": Es geht aufwärts für den SV Waldhof

Mannheim. Den Höhepunkt der Fasnachtstage konnten Spieler und Trainer des SV Waldhof in bester Laune verbringen. Mit dem 3:1-Sieg gegen den SV Meppen am Samstag nutzten die Mannheimer die Patzer der Konkurrenten im Aufstiegsrennen – und haben nach Punkten mit dem 1. FC Saarbrücken auf dem Relegationsrang gleichgezogen. In der 58. Folge des „Buwe Gebabbels“ mit dem Titel „ Waldhof wie er singt und lacht“ geht es um die Gründe für den jüngsten Aufwärtstrend, mit dem die Mannheimer sich wieder in eine gute Ausgangsposition an der Spitze gebracht haben.

Marten Winkler und der SVW sind noch im Aufstiegsrennen. © Pix

Die Redakteure Thorsten Hof und Alexander Müller sind auch ein wenig in närrischer Stimmung – auch wenn der beliebte Waldhof-Podcast erst am Aschermittwoch ausgestrahlt wird. So diskutiert das Duo launig unter anderem über das passende Karnevalskostüm für Waldhof-Trainer Christian Neidhart, dessen Integrationsprozess in der Kurpfalz nun abgeschlossen scheint.

Aber es geht natürlich auch ums Sportliche: Welchen Punkteschnitt braucht der SVW, um bis zum Ende oben dran zu bleiben? Warum ist der Rasen im Carl-Benz-Stadion wieder in einem so desolaten Zustand? Was bringen die beiden nächsten Partien bei Borussia Dortmund II und danach das Topspiel gegen Tabellenführer SV Elversberg? Und warum ist das Stadion Niederrhein in Oberhausen, in dem die U23 des BVB den SVW empfängt, für die Kurpfälzer ein Ort, an dem Vereinsgeschichte geschrieben worden ist?