Wer durch dieses eiserne Hoftor geht, macht den Schritt in eine andere Welt. Viernheim, Luisenstraße, gepflegte Ein- und Zweifamilienhäuser, gesetzteren Baujahrs zumeist, Gehweg und Straßenrand tipptopp sauber. Eine typische Wohnstraße im Viernheimer Stadtkern. Absolut unauffällig. Auch vor Hausnummer 17 will so gar nichts vermuten lassen, was sich dort verbirgt, zu sehen ist zunächst nur die

...