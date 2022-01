Dass Brigitte Stratmann aus Wuppertal bald umzieht, liegt am Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Planungsgemeinschaft (PG) Vielfalt im Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann. „Wir haben uns für dieses wunderbare Projekt entschieden, weil unser Sohn mit Frau in Heidelberg wohnt, und wir später mal keine entfernten Besuchsgroßeltern sein wollen“, erklärt die Nordrhein-Westfälin. So ist sie

...