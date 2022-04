Fast sechs Wochen lang war die Jugendherberge erster Anlaufpunkt für aus der Ukraine Geflüchtete, die in Mannheim angekommen sind und noch keine Unterkunft gehabt haben. Seit dieser Woche sind in der Unterkunft am Rhein keine Geflüchteten mehr zu finden - die Erstanlaufstelle ist nach Neuhermsheim ins Thomashaus umgezogen.

Wie viele aus der Ukraine Geflüchtete hat Mannheim

...