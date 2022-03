Einreise aus der Ukraine in die Metropolregion: Was Geflüchtete beachten müssen

03

Die Stadt Heidelberg informiert, dass Ukrainische Staatsangehörige mit biometrischen Reisepässen ohne Visum einreisen können. Wer in der Neckarstadt ankommt und keine private Unterkunft bezogen hat, wird in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Baden-Württemberg aufgenommen. Dazu gehört das Ankunftszentrum im Patrick-Henry-Village (Grasweg, 69124 Heidelberg), heißt es seitens der Stadt. Danach werden die Geflüchteten den Stadt- und Landkreisen zugewiesen und dort vorläufig untergebracht.

Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte unlängst betont, dass die derzeitigen Kapazitäten in der Stadt bei einer hohen Zunahme von Menschen aus der Ukraine nicht ausreichen würden. „Bitte helfen Sie uns deshalb, den Geflüchteten ein Zuhause zu geben, das sie jetzt so dringend brauchen“, appellierte Würzner. Wer ein Wohnungsangebot in Heidelberg für eine möglichst längerfristige Nutzung beziehungsweise Vermietung machen möchte, kann sich an den Flüchtlingsbeauftragten der Stadt Heidelberg wenden, entweder per E-Mail an fluechtlingsbeauftragter@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221/58-37610.

Geflüchtete, die bei Freunden oder Verwandten untergekommen sind, können sich direkt an die Bürgerämter und die Ausländerbehörde der Stadt Heidelberg, Bergheimer Straße 147 (Landfriedgebäude) wenden. Leistungen für den Lebensunterhalt werden durch das Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Bergheimer Straße 155, gewährt. Um den Betrieb in den Dienststellen der Stadt Heidelberg zu unterstützen, hat die Stadt eine Koordinierungsstelle Ukraine in der Rudolf-Diesel-Straße eingerichtet. Dorthin werden Personen von den oben genannten städtischen Dienststellen mit Terminvereinbarung verwiesen. Sie fungiere laut Stadt als „Außenstelle“ der Verwaltung und bündele Angebote und Informationen zu den Themen Anmeldung und Registrierung, Sozialleistungen, Wohnraum und anderes. Außerdem hat das Deutsche Rote Kreuz hier einen Verteilstützpunkt für Hilfspakete mit einer Erstausstattung unter anderem an Hygieneartikeln.

Aus der Ukraine Geflüchtete, die in Heidelberg bleiben wollen, haben und Fragen zur melderechtlichen Anmeldung haben, sollten sich per E-Mail an MeldeangelegenheitenUkraine@heidelberg.de oder per Telefon 06221/5813915 an das Einwohnermeldeamt der Stadt Heidelberg wenden.

Auskünfte zur Aufenthaltserlaubnis können beim Bürger- und Ordnungsamt per E-Mail an zuwanderung-servicepoint@heidelberg.de oder bei Frau Ipek Bolat (E-Mail: Ipek.Bolat@Heidelberg.de, Telefon: 06221/58-17994) erfragt werden.

Menschen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, können Sozialhilfeleistungen beantragen. Personen, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis Kiq beginnt, wenden sich an Grundsicherung5020@Heidelberg.de. Personen deren Nachnamen mit Kir bis Z beginnt, können sich an Grundsicherung5021@Heidelberg.de wenden. Telefonische Informationen gibt es unter der Rufnummer 06221/58-37000.

Weitere Informationen finden Geflüchtete auf der Homepage der Stadt unter: https://www.heidelberg-fluechtlinge.de/Fluechtlingshilfe/Startseite/gefluechtete+aus+der+ukraine.html.