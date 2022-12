Mannheimer Morgen Plus-Artikel Großveranstaltung Vorverkaufszahlen für die Mannheimer BUGA steigen

Das Veranstaltungsprogramm der Bundesgartenschau füllt sich und auch die Ticketverkäufe nehmen in der Vorweihnachtszeit an Fahrt auf. Nicht nachvollziehen kann der BUGA-Geschäftsführer Kritik an den Eintrittspreisen