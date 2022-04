Viel ist es nicht mehr, was einen daran erinnert, dass im Thomashaus bis vor wenigen Monaten noch Senioren gewohnt haben. Die Zimmer sind leer - oder bereits neu bezogen. Neben Holzbetten stehen nun auch Feldbetten in den Räumen. Und dort, wo sich vor Monaten noch Senioren gemeinsam getroffen haben, spielen nun Kinder. Einzig die für Seniorenheime typische Luft ist es, die noch an die jüngste

...