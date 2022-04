Seit dem 8. März war in der Jugendherberge eine Art „zweites Rathaus“ entstanden. Aus der Ukraine Geflüchtete haben am Rhein in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs einen Anlaufpunkt gefunden, an dem sie sich offiziell registrieren konnten und neben Übernachtungsmöglichkeiten auch die Gelegenheit hatten, sich etwa gegen Corona impfen zu lassen oder sich über mögliche Arbeitsstellen und den

...