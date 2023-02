Naturerlebnispfad in Feudenheimer Au: Erste Stationen existieren bereits

Mal sind die Stangen verworren und verschlungen, mal stehen die Stämme aufrecht und deuten in den Himmel – aber sehr viel Aufmerksamkeit, ja Neugier wecken die Gebilde aus Holz in der Feudenheimer Au auf jeden Fall. Sie sind die ersten Vorboten des Naturerlebnispfads, den derzeit die Bundesgartenschau-Gesellschaft dort anlegt und der am Ende sechs Stationen umfassen soll.

Das passiert ...