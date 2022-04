„Es geht loooos“, jubelt morgens am Paradeplatz Kirsten Batzler. Seit 2016 zählt sie zum Team der Bundesgartenschau 2023, als mittlerweile dienstälteste Mitarbeiterin. Nun fiebert sie auf diesen besonderen, ja historischen Moment hin, und mit ihr viele Mannheimer. Genau ein Jahr vor dem Beginn der Großveranstaltung am 14. April 2023 wird die erste Dauerkarte verkauft – an Oberbürgermeister

...