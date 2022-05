Endspurt auf dem Mannheimer Maimarkt

Mannheim. Nur noch am heutigen Montag und am traditionellen Maimarktdienstag ist der Mannheimer Maimarkt, täglich 9 bis 18 Uhr geöffnet. Auf dem Mühlfeld kommt also langsam Abschiedsstimmung auf, aber mit guter Laune nach den sehr hohen Besucherzahlen am Wochenende.

Heute gibt es noch einmal das komplette Programm - vom Angebot der Deutschen Rentenversicherung, die künftigen Altersbezüge ausrechnen zu lassen (bitte Personalausweis mitbringen) bis zur Beratung am Stand der Polizei, von historischen Feuerwehrfahrzeugen bis zur Ausstellung mit Ausrüstung der Tierrettung Rhein-Neckar, von der Rallye für Schüler durch die Halle des Handwerks bis zu Informationen über Erste Hilfe am Tier in der neuen Sonderschau "Unser Hund".

Um 10 Uhr gibt es eine Ökumenische Andacht mit Dekan Ralph Hartmann von der Evangelischen Kirche in Mannheim am Stand des BDH in Halle 05, ehe dort wieder die Vortragsreihe mit bekannten Chefärztinnen und Oberärzten zu medizinischen Themen beginnt. Um 10.30 Uhr lautet das Thema "Schöne Brust nach Brustkrebs - wie geht das?" mit Lelia Bauer, Ärztliche Direktorin, Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, GRN-Klinik Weinheim. Eine Stunde später spricht zu "Was kommt nach Kürbiskernen? Moderne Diagnostik und Therapie der gutartigen Prostatavergrößerung" mit Christina Engels, Fachärztin für Urologie, Urologische Klinik, Städtisches Klinikum Karlsruhe. In einem Vortrag geht es aber ausnahmsweise mal nicht um Medizin. Um 12.30 Uhr spricht über „Neue Anforderungen an der Kriminalitätsbekämpfung in einer offenen und digitalen Gesellschaft“ der frühere Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger, jetzt Präsident des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg, ehe um 13.30 Uhr mit dem Thema „Die Stärke der Verletzlichkeit – eine christliche Perspektive“ Heike Springhart, die neue Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, ihr Maimarkt-Debüt gibt.

In der Kulturecke ist für 10.30 bis 12 Uhr eine Lesung von Axel Müller aus "Ansichtssache - Schräge Begebenheiten, erheiternde Anekdoten mit Mannheimer Hintergrund" vorgesehen.

In der Halle der Metropolregion präsentiert sich heute die Stadt Buchen mit Informationen über die Nahtstelle von Odenwald und Bauland sowie die Eberstadter Tropfsteinhöhle.