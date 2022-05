Erfolgreiche Schnapsidee: Gin aus der Kurpfalz von den „Kurpfalz Destillers“

Maimarkt Gute Mischung aus Stimmung und Stille

Die ersten Töne erklingen, und es geht los: Die Leute bleiben sofort stehen, klatschen, tänzeln mit, singen mit, recken die Arme in die Höhe. „Die Halle bebt“, sagt Céline Bouvier alias Schauspieler und Sänger Markus Beisel voraus, und tatsächlich: Wenn die „Schlagertanten“ vom Rhein-Neckar-Theater wie jeden Tag um 12 und um 14 Uhr in der Kulturecke von der Halle 16 auftreten, ist wirklich sehr viel geboten. Die Halle bietet eine gelungene Mischung aus Stimmung und Stille. Morgens und nachmittags sind Lesungen, zwischendurch Auftritte von Mannheimer Kulturinstitutionen vom Nationaltheater bis zum Improtheater, und immer ist das Rhein-Neckar-Theater dabei. „Viel positive Resonanz“, sagt Ann-Kathrin Stengel, habe die Gruppe vom Improtheater Mannheim, das in der Neckarstadt ansässig ist, bisher erfahren – bei Auftritten und am Stand. „Man denkt das erst nicht in so einer Halle, aber die Leute bleiben stehen“, hat Markus Rohr vom Improtheater beobachtet. Das gilt besonders natürlich für die Truppe vom Rhein-Neckar-Theater, dem „unsubventionierten privaten Comedy-Theater“, wie Beisel betont, das auf dem Neckarauer Seilwolff-Areal zuhause ist. „Die Menschen aufheitern, wenn die Welt so garstig ist“ – das sei sein Ziel, so der Travestiekünstler. Er ist der Maimarkt-Leitung „unheimlich dankbar, dass hier Kunst und Kultur stattfinden kann“, denn es helfe, das Publikum nach der langen Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie „wieder an uns zu erinnern“. „Prima“ sei die Reaktion beim Publikum, wobei „man in diese Halle natürlich absichtlich kommt“, betont er: „Wir sind die Enklave der Intellektuellen auf dem Maimarkt, die Halle für Feingeister“, scherzt er. Krimis und Kinderbücher „Ohne ihn ginge es aber nicht“, freut sich Verlegerin Barbara Waldkirch, dass sich Beisel und seine „Schlagertanten“ als Stimmungsmacher bewähren. Sie sorgt für die anderen Momente, nämlich mehrere Lesungen am Tag. Die Mannheimer Autorin Iris Welling zum Beispiel hat schon drei Mal ihre Krimis und Kinderbücher vorgestellt, am Sonntag um 10.30 Uhr kommt sie wieder. Natürlich sei es „sehr ungewohnt“, in dem Messetrubel zu lesen, so Welling: „Es ist etwas ganz anderes als eine normale Lesung, aber trotzdem kriegt man Resonanz – und es ist ja wichtig als Autor, präsent zu sein“, betont sie: „Und wo sonst habe ich ein so großes Publikum wie hier auf dem Maimarkt?“, hebt sie hervor. Selbst für ernste Themen finde man Aufmerksamkeit, ergänzt Barbara Waldkirch – ihr Büchertisch mit Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit sei immer umlagert. „Ich hatte erst etwas Bammel, aber die Leute interessieren sich tatsächlich dafür“, freut sie sich. Sie sei daher „total happy“ und der Maimarkt-Gesellschaft „sehr dankbar, dass wir hier sein dürfen, dass sie die Kultur so unterstützt und dass endlich wieder Maimarkt ist“, so Waldkirch. Es sei „genial, in dieser besonderen Atmosphäre sehr viele Menschen zu erreichen“, und mit den Verkäufen in ihrer Messebuchhandlung sei sie „total zufrieden“. Zufrieden äußert sich ebenso Wolfgang Orians vom Weinheimer Achter-Verlag. Der Maimarkt sei „eine sehr gute Möglichkeit, auf uns als kleinen Verlag aufmerksam zu machen“, und seine Reisebücher seien gut nachgefragt. Vor zehn Jahren, als er schon mal auf dem Maimarkt gewesen sei, hätten die Leute Bücher eher nicht erwartet, „aber die Leute in der Halle sind interessiert“.

