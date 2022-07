Das planen die beiden großen Kirchen für die Buga in Mannheim

Von 34 für zierliche Frauen bis 48, also XXL-Format – in allen Größen sind die grünen T-Shirts an diesem Abend gerichtet. „Möglichmacher“ steht überall auf dem Rücken, und davon gibt es mehr als gedacht. Rund 120 ehrenamtliche Helfer haben sich gemeldet, dass sie im „MöglichkeitsGarten“ mitarbeiten wollen in dem sich das evangelische und das katholischen Dekanat bei der Bundesgartenschau 2023

...