Bewegend und humorvoll

Jetzt gehört er offiziell dazu, „mit allem, was dazugehört“, wie Klaus van Ackern, Ordenskanzler der Bloomäuler, betonte: Traditionell eine Woche nach der Verleihung haben die Träger des Bloomaulordens nun den Hausarzt Marcus Fähnle in ihre Freundesrunde aufgenommen – auch wenn er, weil die Übergabe des Ordens 2021 wegen Corona ausfiel, längst „inoffiziell“ dabei war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Eine tolle, nette Runde, typisch Mannheim eben“, bedankte sich Fähnle in der Gaststätte „Lohboden“ beim TV 1880 Käfertal. Suada Nokic und ihr Team bewirten dort die Bloomäuler ebenso herzlich wie schmackhaft beim regulären Stammtisch wie auch bei der traditionellen „Bloomaulvesper“ für den neuen Ordensträger.

Dafür sind stets gerne der in Prag lebende Kai von Schilling sowie dessen Schwester Angela von Schilling die Gastgeber. Sie setzen damit das Lebenswerk ihres Vaters, des früheren „MM“-Herausgebers Rainer von Schilling, fort, der den Bloomaulorden 1970 gestiftet hatte und 2007 verstorben war. Dabei begrüßte Kai von Schilling dieses Mal mit gemischten Gefühlen. Einerseits berichtete er bewegt, wie sehr sich auch im Alltag von Prag der Krieg in der Ukraine auswirkt. Die umfangreiche Hilfe besonders aus Mannheim für die Ukraine zeige ihm, dass es viele engagierte, zupackende Bloomäuler auch ohne diesen Titel gebe. „Das lässt hoffen, dass wir das in den Griff bekommen“, meinte er mit Blick auf die schlimmen humanitären Folgen des Krieges. Doch auch in dieser Situation sei es wichtig, Traditionen fortzuführen – wie die Verleihung des Ordens. Der „geglückte Abend“ und die „fabelhafte Vorstellung“ im Nationaltheater hätten gerade in dieser Zeit gut getan, sprach Kai von Schilling den Bloomäulern aus dem Herzen. Joachim Goltz, dem Bloomaul 2020, der die heitere Operettengala arrangiert hatte, bescheinigte er gar „Weltniveau“. „Vielleicht sollten viel öfter Künstler auch die Regie übernehmen – da strömen die Gäste“, schloss Fähnle aus dem Erfolg der Gala.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Reime zur Begrüßung

Bert Siegelmann schloss sich im Namen des Auswahlkomitees dem Lob und Dank an. Dabei bezog er Claudia Plaßwich, die Spielleiterin, und Statist Gunter Möckel ein, die beide den Sketch zur Ordensverleihung maßgeblich unterstützten. „Es war eine der schönsten Verleihungen, die ich erlebt habe“, schwärmte ebenso Klaus van Ackern. Auch mit der Auswahl des neuen Ordensträgers, auf den die bisherigen Bloomäuler ja keinen Einfluss haben, sei die Runde sehr zufrieden, so van Ackern. Er kenne ihn sogar schon seit 1994, als Fähnle bei ihm die Doktorarbeit schrieb. Am Lehrstuhl kursiere seither die Meinung, man könne als Absolvent der Uniklinik Karriere machen, „und was ist schon der Nobelpreis in Medizin gegen den Bloomaulorden“, so van Ackern.

Ähnlich humorvoll und mit Anleihen bei Johann Wolfgang Goethe hieß Waltraud Kirsch-Mayer Fähnle willkommen. Sie führt die Tradition fort, sich auf den neuen Ordensträger einen Reim zu machen. Dass nun einer Frau die Aufgabe zufalle, sei eine Ehre – zugleich stellte sie klar, dass bei den Bloomäulern beide Geschlechter auf Augenhöhe seien und es bewusst „das Bloomaul“ heiße, ohne Geschlechtszuschreibung.